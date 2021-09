¿Este es el guapo novio de Roberto Manrique?

"Realmente no siento que esté saliendo del clóset, pero me estaba engañando. Hay una parte de mí que no puede fluir hasta que yo le diga: 'no tienes de qué sentirte culpable'".

El actor de de 42 años dijo que le hablaba al "pequeño Roberto", un niño que llegó a sentirse muy mal por sentirse atraído hacia su mismos sexo.

Continuó: "Tengo una pareja hermosa, un novio hermoso, llevo siete años enamoradísimo en una relación increíble".