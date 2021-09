Britney Spears no enfrentará cargos por el supuesto caso de agresión contra una empleada

Nicholas Hunt/FilmMagic

Él dijo a E! News en un comunicado, "Como he dicho anteriormente, esto no era más que algo sensacionalista de los tabloides, una exageración de ‘él dijo y ella dijo' con respecto a un teléfono celular. Si esto involucrara a Jane Doe en lugar de Britney Spears, no habría sido investigado o cubierto en absoluto".