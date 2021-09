Scott Disick está “mortificado” por los DMs que le envió a Younes Bendjima

Lord Disick parece estar muy amargado por el nuevo romance de su ex.

En un aparente intento por compadecerse de su compañero ex de Kourtney Kardashian, Younes Bendjima, Scott Disick le envió un DM en Instagram, escribiendo sobre las demostraciones de afecto entre Kourt y su nuevo amor Travis Barker en Italia, "Oye, ¡¿esta chica está bien?!" Luego, Younes publicó el mensaje privado con su respuesta, "No me importa mientras ella esté feliz. PD: no soy tu hermano". Ahora, Scott, quien es el padre de los tres hijos de Kourtney, siente todo tipo de arrepentimientos, por cómo resultaron las cosas con su ex y por acercarse a Younes en primer lugar.