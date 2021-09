Kim Kardashian está “abierta” a reconciliarse con Kanye West

Jamie McCarthy/Getty Images

Su amistad también significa respaldar los proyectos del otro: Kim "quería" usar el vestido de novia y apoyarlo en su álbum, dice una fuente diferente.

"Ella lo respeta y confía plenamente en él como creativo, así que cuando él le pidió que fuera parte de su actuación artística, ella felizmente quiso apoyarlo", comparte la segunda fuente. (La estrella de reality fue sorprendida más tarde escuchando la nueva música de su ex en silencio, pero eso no viene al caso).

Si bien la ex pareja podría estar en el camino correcto, parece ser un tren de movimiento lento. La semana pasada, una tercera fuente dejó en claro que el show de Donda no fue una renovación de votos y agregó, "El vestido de novia era un símbolo de su relación y de la canción... Todavía hay mucho amor entre los dos, pero no se están reconciliando". Todavía.

Parece que Kanye no puede evitar pensar en ellos juntos. De hecho, varias letras de Donda hacen referencia a Kim y su desamor por ella. Decodificamos todos los temas aquí.