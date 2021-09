Lo que Adrian Grenier realmente piensa sobre el odio hacia su personaje en The Devil Wears Prada

Por supuesto, desde entonces, Grenier ha asumido otro papel controvertido: el acusado de abusador y víctima de secuestro Nick Brewer en Clickbait de Netflix. Esta vez, el actor de 45 años esperó una reacción negativa hacia su personaje.

"Me van a odiar", señaló con una leve sonrisa. "Se preguntarán si deberían hacerlo o no, y luego, con suerte, me redimiré. Pero eso es parte del viaje".

Aunque estaba emocionado de abordar este complejo rol, Grenier admitió que era "incómodo tener que ser tan vulnerable e ir en contra de mi instinto de agradar".