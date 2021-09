Camila Cabello reveló que se “desmayó” durante el estreno de Cenicienta

Esta semana, Camila Cabello experimentó un desmayo en el estreno repleto de estrellas de Cenicienta.

Mientras que la cantante de Don't Go Yet era puras sonrisas en la alfombra roja de la celebración del 30 de agosto, ella se "desmayó" brevemente antes de subir al escenario dentro del The Greek Theatre de Los Ángeles. "Lo siento, me acabo de desmayar, ¡pero he vuelto!", le dijo Cabello, de 24 años, a la audiencia mientras se unía a sus coprotagonistas Billy Porter, Idina Menzel y más en el escenario. "Literalmente me desmayé, y ahora estoy de vuelta y estoy lista para leer mis notas".