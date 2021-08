Así es se siente Kourtney Kardashian sobre Scott Disick “hablando a sus espaldas” con Younes Bendjima

"¡¿Esta chica está bien!? Hermanooo, como, qué es esto. En medio de Italia", supuestamente le escribió Scott a Younes, junto con una foto de Kourt y Travis besándose durante un paseo en góndola en Venecia, Italia.

Younes dijo que respondió, "No me importa mientras ella esté feliz. PD: no soy tu hermano", y agregó, "mantén la misma energía que tenías sobre mí en público, en privado".

Aunque Kourtney, de 42 años, no ha comentado públicamente sobre el tema, ella pareció reaccionar sutilmente al tuitear el versículo bíblico "Juan 15: 7", que dice, "Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, puedes pedir cualquier cosa que desee,s y se hará para ti".