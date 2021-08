La respuesta de Kourtney Kardashian y Travis Barker a los DMs entre Scott Disick y Younes Bendjima

El drama que burbujea entre Scott Disick y Younes Bendjima está resultando no ser poca cosa, especialmente ahora que Travis Barker y Kourtney Kardashian han intervenido.

Si aún no estás al tanto de la incipiente saga de las redes sociales, aquí tienes este breve resumen: Travis y Kourtney volaron a Venecia, Italia, donde asistieron al show Dolce & Gabbana Alta Moda el 30 de agosto. Durante la escapada, no hubo escasez de muestras de cariño por parte de la pareja, que ha estado saliendo desde diciembre. La trama se hizo más espesa cuando Younes, el ex de Kourtney, publicó una captura de pantalla en su historia de Instagram de un supuesto DM de Scott, que decía, "¡¿Esta chica está bien?! Hermanooooo, cómo, qué es esto. En medio de Italia". El DM, del que E! News no ha confirmado su legitimidad, incluida una foto de Kourtney acostada encima de Travis mientras se besaban en un barco. "No me importa mientras ella esté feliz", supuestamente respondió Younes. "PD: No soy tu hermano." Younes le dio otro golpe a Scott y escribió en la publicación de Instagram Story, "Mantén la misma energía que tenías sobre mí en público, en privado".