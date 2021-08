El importante cambio en la carrera de Federica de Kabah a sus 50 años

"... No les puedo explicar lo afortunada que me siento, llegue a mis 50 años llena de amor, de bendiciones, con salud con una familia que amo más que nada en esta tierra y con una cantidad de recuerdos de momentos que me hacen sentir la mujer más feliz de esta tierra...", compartió Federica Quijano en su cuenta de Instagram.

"... Hoy recibo de regreso tanto y tanto amor que me siento en paz, me siento completa, libre he inmensamente feliz!!! Gracias infinitas a todas las personas que me llenaron de amor en este cumpleaños los amo a todos!!", agregó.