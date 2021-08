Todo sobre la “fuerte amistad” de Khloé Kardashian y Tristan Thompson después de su separación

Aunque Khloé Kardashian y Tristan Thompson fueron vistos recientemente en el mismo lugar a la misma hora, no es lo que piensas.

La estrella de Keeping Up with the Kardashians y el profesional del baloncesto, que comparten a su hija True Thompson de 3 años, recientemente llamaron la atención de los fanáticos cuando fueron vistos asistiendo a la fiesta de cumpleaños de la esposa de LeBron James, Savannah James. Sin embargo, una fuente cercana a la fundador de Good American le dice a E! News que ellos solo mantienen una relación de amistad y co-paternidad.