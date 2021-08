Kourtney Kardashian y Travis Barker se combinaron en Italia y tienes que verlos

Cuando estés en Roma, haz lo que hacen Kourtney Kardashian y Travis Barker.

Si bien los dos tortolitos técnicamente han pasado tiempo en otras ciudades italianas como Génova, Portofino y Venecia, el sentimiento de la frase popular sigue siendo el mismo. El domingo, 29 de agosto, la estrella de Keeping Up With the Kardashians y el baterista de Blink-182 parecían más enamorados que nunca cuando fueron vistos abrazados muy cerca el uno del otro en Venecia.