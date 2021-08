Descifrando Donda de Kanye West: Todas las letras sobre Kim Kardashian, amor y desamor

Si bien muchos fanáticos especularon que su gesto simbolizaba una reconciliación, no lo fue. "Ella sabía lo mucho que esto significaba para él y estaba honrada de estar involucrada", le dijo una fuente cercana a Kim a E! News. "El vestido de novia era un símbolo de su relación y de la canción. No era una renovación de votos. Todavía hay mucho amor entre los dos, pero no se están reconciliando".

Mira en el clip de arriba cómo Kanye rapea sobre Kim, el amor, el dolor y la familia en Donda.