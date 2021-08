Así se sienten las hijas de Gabriel Soto con respecto a su boda con Irina Baeva

Hace unos días, Irina Baeva fue objeto de nuevos ataques por parte de usuarios, quien durante una sesión de preguntas y respuestas la cuestionaron sobre si no le daba miedo que su prometido le fuera infiel, como lo fue con Geraldine.

Su respuesta: "No, no me da miedo. Confío plenamente en él. Para mí, cada relación se basa en confianza, y si no la hubiera no le vería sentido seguir".