Roberto Manrique, de Sin Senos no hay Paraíso y Flor Salvaje, se declara gay públicamente

Roberto reveló que sintió la necesidad de contar que es gay.

"Realmente no siento que esté saliendo del clóset, pero me estaba engañando. Hay una parte de mí que no puede fluir hasta que yo le diga: 'no tienes de qué sentirte culpable'".

El actor de de 42 años dijo que le hablaba al "pequeño Roberto", un niño que llegó a sentirse muy mal por sentirse atraído hacia su mismos sexo.