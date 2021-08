Ed Asner, el Sr. Carl Fredricksen de Up, murió a los 91 años

Después de su servicio militar, se mudó a Nueva York, donde hizo su debut en Broadway en Threepenny Opera en 1955. Ocasionalmente también realizó sketches cómicos en Chicago con lo que ahora se conoce como Second City. Dos años más tarde, hizo su debut en pantalla en la serie de televisión Studio One y actuó de forma continua en televisión durante la mayor parte de su carrera.

Su papel destacado llegó en 1970, cuando debutó como Lou Grant en el sitcom The Mary Tyler Moore Show, que se convirtió en un gran éxito y le valió tres premios Emmy. El programa fue protagonizado por Mary Tyler Moore, quien murió en 2017 a los 80 años, y Betty White, de 99.

Asner repitió su papel en el spin-off, Lou Grant, en 1977, y ganó dos premios Emmy más por su rol. Él también ganó premios Emmy por papeles en Rich Man, Poor Man y la miniserie Roots.

Asner también hizo muchas actuaciones de doblaje a lo largo de su carrera. En los 90, formó parte del elenco de Batman: The Animated Series, Gargoyles, Spider-Man: The Animated Adventures, Freakazoid! y Captain Planet and the Planeteers, en la que interpretó al villano Hoggish Greedly.