Tienes que ver a este policía que es idéntico a Dwayne “La Roca” Johnson

Fields, de 37 años, le dijo a Advance Local cómo se siente al parecerse a la estrella de Jumanji, que tiene 265 millones de seguidores en Instagram. Él dijo que ha sido "una broma corriente" durante años, "Me han llamado el hijo de La Roca y Vin Diesel".

Y explicó, "Estoy de acuerdo. Es gracioso. Es halagador. Podría ser gente peor, supongo".

Por supuesto, existe cierta presión asociada con parecer una de las estrellas más famosas (y más musculosas) de Hollywood.

"No quiero decepcionar a nadie", le dijo Fields al medio. "Me acerco un día y en un ángulo diferente, no lo sé. Es halagador, pero también es un poco estresante en la medida de lo que otros esperan".