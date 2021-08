Kim Kardashian fue “sorprendida” por la decisión de Kanye de invitar a Marilyn Manson al show de DONDA

Brian Prahl/MEGA

En cuanto a DaBaby, desde entonces se ha disculpado con la comunidad LGBTQ+ por los comentarios homofóbicos hechos en un festival de música de Miami. "Como hombre que ha tenido que salir de circunstancias muy difíciles, tener a personas que conozco trabajando públicamente en mi contra, sabiendo que lo que necesitaba era educación sobre estos temas y orientación, ha sido un desafío", escribió DaBaby en su disculpa inicial. "Agradezco a las muchas personas que vinieron a mí con amabilidad, que se acercaron a mí en privado para ofrecerme sabiduría, educación y recursos. Eso es lo que necesitaba y fue recibido".

Mientras tanto, una fuente le dijo a E! News que Kim y Kanye no volverán a estar juntos, a pesar de que ella apareció con un vestido de novia en el evento. "Ella sabía lo mucho que esto significaba para él y estaba honrada de estar involucrada", compartió una fuente. "El vestido de novia era un símbolo de su relación y de la canción. No era una renovación de votos. Todavía hay mucho amor entre los dos, pero no se están reconciliando".