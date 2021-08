¿Cuál es el estatus real entre Kim Kardashian y Kanye West?

Todos hablan de la novia de DONDA.

El jueves, 26 de agosto, Kim Kardashian y Kanye West volvieron a incendiar Internet cuando recrearon su boda en la última listening party de DONDA. Durante la canción final, la estrella de Keeping Up With the Kardashians apareció con un vestido de novia de Balenciaga Couture para un momento que tienes que ver para creer.

Si bien algunos fanáticos pensaron que el acto podría simbolizar que los ex están juntos de nuevo, varias fuentes le dicen exclusivamente a E! News que simplemente no es el caso.