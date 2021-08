Amelia Hamlin reacciona a los comentarios de su madre sobre su relación con Scott Disick

Scott y Amelia comenzaron a salir en octubre del año pasado y los dos causaron un gran revuelo ya que la estrella de Flip it Like Disick es 18 años mayor que ella. En ese momento, una fuente le dijo exclusivamente a E! News que Lisa y Harry creían que la relación era "solo una fase".

El comentario de la estrella de Days of Our Lives a principios de esta semana fue un poco más sincero que su reciente aparición en Watch What Happens Live a principios de este mes. Durante ese episodio del 11 de agosto, el presentador Andy Cohen le preguntó a Lisa, "¿Cuál es tu último procesamiento de tu hija saliendo con Scott Disick?"