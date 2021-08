Tienes que ver el nuevo y atrevido look de Camila Cabello

La cantante de Don't Go Yet hizo alarde por primera vez de su cambio de imagen en Instagram, llamándose a sí misma "psicofreak" mientras modelaba el estilo vanguardista. El estilista Dimitris Giannetos ayudó a dar vida a la visión de Camila, que los fanáticos experimentaron por primera vez en vivo cuando ella llegó al escenario de The Tonight Show, el jueves, 26 de agosto.

Ella elevó el look con un elegante traje pantalón negro cortesía de Azzi & Osta y una manicura color neón.