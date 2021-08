Mira por qué Kim Kardashian planea mantener el apellido de Kanye West

Kim Kardashian tiene cuatro pequeñas razones para mantener el apellido de Kanye West.

A pesar de las noticias recientes de que su ex Kanye, de 44 años, presentó una solicitud para cambiar su nombre, una fuente cercana a la estrella de Keeping Up With the Kardashians le dijo a E! News que Kim, de 40 años, no tiene planes de dejar su nombre de casada. Han pasado poco más de seis meses desde que Kim anunció su separación, y para la fundadora de SKIMS, que comparte a North, Saint, Chicago y Psalm, con el rapero Runaway, es importante que ella y sus hijos comparten el mismo nombre, según la fuente.