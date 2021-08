Cómo se siente realmente Jenna Dewan sobre el romance de Channing Tatum con Zoë Kravitz

Entonces, ¿cómo se siente Jenna sobre el nuevo romance de su ex marido? Una fuente le dice exclusivamente a E! News que la ex presentadora de World of Dance se mantiene al margen de la vida personal de Channing.

"Jenna no se involucra con las personas con las que él sale", revela la fuente, y agrega, "Quiere lo mejor para Channing y espera que él esté sano y feliz. Lo deja así".