El primer año de Katy Perry y Orlando Bloom como padres de Daisy ha sido todo un encanto

Y debido a que recientemente había atravesado algunos valles, entendió cómo "su arte es validado por el mundo exterior y eso fluctúa", continuó. "A veces eres amado y otras veces la gente dice 'No, no me gusta eso. Sigue adelante'. Pero el amor de tus hijos es constante e incondicional y no se basa en, ya sabes, lo que tienes, lo que no tienes, ya sabes, en qué carrera, qué producto y eso definitivamente me hizo sentir tan llena de saber que existe este amor inquebrantable e incondicional".