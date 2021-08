Este es el nuevo proyecto de Manu Ríos que lo aleja de Patrick en Élite

En declaraciones citadas por la Agencia EFE en junio 2020, Ríos respondió a los cuestionan la incursión de "influencers" en la actuación, revelando que se sometió a "un proceso de casting largo, intenso"...

"Hay que ser consciente de que en un proyecto como este no creo que te seleccionen simplemente por tu número de seguidores o que te lo regalen".

Continuó: "No lo he decidido de la noche a la mañana, que de repente no sabía qué hacer con mi vida". Dijo que ser actor es el resultado de un proceso: "Son años, que igual la gente que me acaba de conocer no ve, pero llevo desde muy pequeñito en este mundo, aprendiendo y conociendo".