Edgar Ramírez lamenta en un desgarrador relato la muerte de cinco seres queridos por COVID-19

Compartió que cinco de sus seres queridos que viven en Venezuela, ninguno de los cuales ha tenido acceso a la vacuna, han muerto en los últimos meses, incluidos su tía y su tío, quienes murieron durante el fin de semana.

"Le ruego que lea esta publicación con atención", escribió Edgar. "Es lo más doloroso y lo más íntimo que he tenido que publicar en mi vida, pero creo que es importante compartirlo. A veces siento que es una pesadilla de la que voy a despertar, pero Sé que no lo es. Que esto es tan real como el aire que en este momento me cuesta respirar".