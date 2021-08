Todas las fotos de las vacaciones italianas de Kendall Jenner y Devin Booker

La modelo y el atleta también llevaron su amor al viejo continente.

Kendall Jenner se tomó un descanso de su 818 Tequila Tour para disfrutar de las últimas gotas del verano a bordo de un lujoso yate en Italia. La supermodelo compartió una serie de instantáneas de su escapada romántica con su novio Devin Booker el 25 de agosto. Su mejor amigo Fai Khadra acompañó a la pareja a la costa de Amalfi, deteniéndose en Capri y otros destinos de ensueño a lo largo del Mediterráneo.

La estrella de Keeping Up With the Kardashians viajó por los Estados Unidos promocionando su nueva compañía de licores, terminando su campaña de verano con múltiples apariciones como barman en los Hamptons. Kendall y Devin también celebraron la victoria olímpica del jugador de la NBA con un viaje a Lake Tahoe a principios de este mes.