Emma Corrin y Josh O’Connor investigaron esto antes de convertirse en Diana y Carlos

Otra escena desgarradora involucró a la princesa Diana sorprendiendo a su entonces esposo con un regalo de aniversario de bodas único: una grabación de su interpretación de All I Ask of You del exitoso musical de Andrew Lloyd Webber, El fantasma de la ópera. Los fanáticos de la serie pueden recordar al príncipe Carlos burlándose del regalo con su hermana, llamándolo "monstruoso".