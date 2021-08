La hilarante queja de Khloé Kardashian sobre Tristan Thompson

Puede que ahora sean ex, pero el vínculo de crianza conjunta de Khloé Kardashian y Tristan Thompson nunca pasa de moda.

De hecho, la ex pareja comparte algo más que su hija True Thompson: ¡también tienen el mismo gusto!

Khloé critica hilarantemente a Tristan por copiar la decoración de su hogar en una escena extra de Keeping Up With the Kardashians, señalando su falta de "creatividad" cuando se trata de diseñar su casa.