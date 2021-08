Amiga de Pampita acusa de “depredador” a Benjamín Vicuña

Pampita, ex pareja y madre de cuatro de los hijos del chileno (Bautista, Beltrán y Benicio), fue una de las primeras a las que le consultaron por el quiebre entre los actores, pero la modelo se rehusó a emitir una opinión.

"Ya saben que no hablo de eso. No tengo nada que decir, no tengo nada que opinar. Hasta luego", expresó cuando un reportero la abordó para preguntarle sobre el tema.