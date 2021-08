Tommy Dorfman dice que está “genuinamente feliz” por primera vez desde su transición

Después de 28 años en esta tierra, Tommy Dorfman finalmente puede decir que sabe lo que es ser "genuinamente feliz".

La actriz de 13 Reasons Why le dijo a Laura Brown, presentadora del podcast de Ladies First, que el comienzo de su transición médica ha hecho maravillas en su salud mental. "Simplemente cambié mis hormonas y nunca me he sentido mejor en mi vida", dijo, y señaló que pasó los últimos "28 años de mi vida suicida y deprimida y recuperándose del alcoholismo y la adicción a las drogas.