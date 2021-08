Lizzo revela que Drake la contactó por su picante letra en Rumors

Si cantas sobre el sexy rapero, ¡él te escuchará!

El martes, 24 de agosto, Lizzo visitó Jimmy Kimmel Live, donde el presentador invitado Niall Horan quería saber si Drake la había contactado por la línea de la cantante en su nuevo sencillo Rumors que decía, "No, no me he cog*do a Drake todavía".

Esto llevó al intérprete de One Direction, de 27 años, a decir, "Hay una letra en la canción, 'No, todavía no me he cog*do a Drake'. Explícame".