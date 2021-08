Drake tuvo la última palabra después de que Kanye West compartiera su dirección en redes sociales

Su relación comenzó después de que los dos colaboraran en su canción "Find you Love". Después perdieron su amistad en el transcurso de ese año, "cuando Drake fue sacado del proyecto para participar en 'All of the lights'".

Cuando su voz no fue escuchada en la canción final, Drake dijo que en el programa matutino de Shade 45 que "el proceso creativo de Kanye siempre está cambiando". Dijo además que no supo por qué fue removido y explicó "hacemos música de formas diferentes. Hago lo que viene a mi mente y odio cambiarlo. Me refiero a grabar algo 30 o 40 veces para que quede perfecto. Para que cada persona pudiera hacer parte del proceso hubo muchos cambios y al final, yo no soy uno de ellos. Y eso está bien".