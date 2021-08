Descubre qué hacía realmente Ben Affleck en esta famosa joyería

Elder Ordonez / SplashNews.com

Si bien no estaba comprando una brillante joya, Affleck tiene un sólido historial cuando se trata de elegir un anillo de compromiso memorable para J.Lo. Después de todo, él le pidió matrimonio a Jen en 2002 con un diamante rosa de 6 quilates de Harry Winston que marcó tendencia. Aunque él ostá divorciado de Jennifer Garner y López se separó de su ex prometido Alex Rodríguez, las posibles campanas de boda por segunda vez no son tan ruidosas para Bennifer, o al menos no todavía.

"Ellos han estado mezclando sus vidas y sus familias y todavía no sienten la necesidad de comprometerse o incluso casarse", le dijo una fuente a E! News en julio. "Ambos han estado allí y no sienten que sea necesario".