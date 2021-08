Así es cómo Kim Kardashian y Kanye West finalmente llegaron a la “misma página” después de su divorcio

Todo es en beneficio de North West (8), Saint West (5), Chicago West (3) y Psalm West (2). "Ambos quieren que los niños estén en una situación saludable", agrega la fuente.

Aunque Kanye está en un buen lugar con su ex esposa, parece que todavía tiene algunas otras relaciones que lo mantienen preocupado. La semana pasada, se supo que él e Irina Shayk terminaron después de dos meses juntos, y luego reavivó su enemistad de años con Drake por algunas letras nuevas del artista de In My Feelings.