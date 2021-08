¡Ariana Grande sigue los pasos de Kylie Jenner!

Hay noticias sobre Ariana Grande que emocionará a sus fans.

Desde unirse a The Voice de NBC hasta protagonizar la próxima película de Netflix Don't Look Up, la estrella del pop permanece bastante ocupada.

Y no hay señales de que se esté desacelerando, ya que parece que se está uniendo a estrellas como Rihanna, Selena Gomez, Lady Gaga y muchos más al lanzar su propia marca de belleza.