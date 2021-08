Y así de feliz está Travis Scott tras la noticia del embarazo de Kylie Jenner

Múltiples fuentes le confirmaron a E! News de que la estrella de Keeping Up With the Kardashians ha mantenido en secreto su pancita después de meses de especulaciones.

Según un informante, Kylie y Travis "no pudieron contener su emoción y se lo contaron a familiares y amigos cercanos a principios de este verano" y están ansiosos por convertir a su hija de tres años Stormi Webster en una hermana mayor.