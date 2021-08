La sutil forma en que Hailey Bieber le mostró su apoyo a Selena Gomez

Y siempre que ha habido alguna especulación sobre el drama, Hailey, quien está casada con el ex de Selena, Justin Bieber, se apresuró a desestimarlo. Por ejemplo, algunos seguidores se preguntaron si ella lanzó una indirecta después de que Selena lanzó su canción Lose You to Love Me y Hailey luego publicó una foto de la canción de Summer Walker I'll Kill You. Sin embargo, Hailey dejó claro que cualquier interpretación de que esto fuera algún tipo de respuesta al éxito de Selena era "una tontería" y una "completa mi*rda".