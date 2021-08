Elizabeth Olsen habla de la demanda de Scarlett Johansson contra Disney

"Estoy preocupada por un montón de cosas", respondió Olsen. "No me preocupa en nombre de Scarlett. Pero me preocupa que las películas pequeñas tengan la oportunidad de ser vistas en los cines. Eso ya era algo antes del COVID".

La actriz de WandaVision explicó que le gusta ir al cine y que no quiere que los contendientes al Oscar y los grandes éxitos de taquilla sean las únicas opciones que tienen los espectadores cuando van allí.