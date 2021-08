Fernanda Castillo y su contundente mensaje contra quienes se niegan a vacunarse

Durante una reciente entrevista, Jennifer Aniston se sinceró sobre la decisión de alejarse de aquellas amistades que no creen, ni piensan vacunarse.

"Acabo de perder a algunas personas en mi rutina semanal que se negaron o no revelaron [si habían sido vacunadas o no], y fue una pena. Siento que es su obligación moral y profesional informar, ya que no todos estamos agrupados y siendo evaluados todos los días".