¿Cuál es el estatus actual entre Kanye West e Irina Shayk?

Además, la noticia de la separación de Kanye e Irina llega solo un día después de que el artista de Jesus Is King se reuniera con Kim para almorzar en Malibú, California. Los dos fueron fotografiados tomando un bocado sin sus hijos, lo que demuestra que se han mantenido cordiales en medio de su divorcio.

En todo caso, la estrella de Keeping Up With the Kardashians le ha mostrado su apoyo a Kanye mientras él se concentra en su nueva música.

A principios de este mes, una fuente le dijo exclusivamente a E! News que Kim y Kanye han establecido una "verdadera amistad" y se han estado "comunicando cada vez más".

"Kim quiere que los niños se mantengan conectados con Kanye y hará que eso suceda", compartió previamente la fuente. "Es muy importante para ella que tenga una relación saludable de crianza conjunta con Kanye y que los niños tengan relaciones sólidas con ambos padres... Es una gran prioridad para Kim y ella está haciendo todo lo que puede".