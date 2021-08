Perrie Edwards de Little Mix dio a luz a su primer bebé con Alex Oxlade-Chamberlain

Lottie Tomlinson, hermana de Louis Tomlinson, ex compañera de One Direction del ex novio de Perrie, Zayn Malik, el ex estilista y maquillador del grupo Lou Teasdale y la presentadora de Love Island Laura Whitmore, además de los compañeros de equipo de Alex en Inglaterra, Trent Alexander-Arnold, Mason Mount y Jordan Henderson también ofrecieron sus felicitaciones a la pareja, quienes han estado saliendo durante más de cuatro años.