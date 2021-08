Así es como Kylie Jenner y Travis Scott se preparan para la llegada de su bebé No. 2

Una fuente reveló cómo Kylie Jenner y Travis Scott están planeando su futuro como una familia de cuatro.

Kylie Jenner y Travis Scott casi nos engañan...

Pero con una noticia tan maravillosa, parece que era sólo cuestión de tiempo antes de que todos se enteraran de que la magnate de Kylie Cosmetics espera su segundo bebé con el rapero. Según una fuente cercana a Keeping Up With the Kardashians, Kylie y Travis "no pudieron contener su emoción y se lo contaron a familiares y amigos cercanos a principios de este verano".