¿Sandra Oh regresará alguna vez a Grey’s Anatomy? Mira lo que ella tiene que decir…

Todos sueñan con verla de nuevo en el Grey Sloan Memorial, pero… ¿Será posible?

Sandra Oh no está buscando regresar pronto a Grey's Anatomy para repetir su querido papel de la Dra. Cristina Yang. A pesar de las muchas caras familiares que aparecieron durante la temporada 17 de Grey's, Oh se reveló en exclusiva en Daily Pop de E! News, este 20 de agosto, que la telenovela médica está en su espejo retrovisor.