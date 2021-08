Por qué Demi Lovato dice que separarse de Max Ehrich fue “lo mejor que le pudo pasar”

Instagram

Más aún, la estrella de Camp Rock compartió, "Cuando me despedí de esa relación, también me despedí de todo lo que me impedía ser mi yo más auténtico".

Fue entonces cuando Demi "realmente comenzó a identificarse" como no binaria con amigos cercanos y familiares, lo que ocurrió a finales del año pasado. "Fue la disolución de todas las cosas lo que me había impedido identificarme como la persona que soy hoy", reflexionó Demi.

Demi también dijo que es probable que este viaje continúe "para siempre".

"Puede que haya un momento en el que me identifique como trans", señaló la cantante. "No sé cómo se ve esto para mí. Puede que haya un momento en el que me identifique como no binario y no conforme al género de toda mi vida. O tal vez haya un período de tiempo en el que me haga mayor que me identifique como mujer. "

En última instancia, dijo que no sabe lo que le depara el futuro, pero "en este momento, así es como me identifico", y agregaró, "Y tengo la sensación de que nunca volverá a ser de una forma u otra... Se trata de mantenerlo abierto y libre, y soy una persona muy fluida ".