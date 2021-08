Kylie Jenner está embarazada de su segundo bebé con Travis Scott

En junio, el nominado al Grammy profesó su amor por la estrella de Keeping Up With the Kardashians mientras asistía a la 72ª edición anual de Parsons Benefit. Durante su discurso de aceptación, Travis, quien trajo a Kylie y Stormi como sus citas, le envió un mensaje a sus dos chicas favoritas: "Stormi, te amo, y esposita, te amo".

Craig Barritt/Getty Images for The New School