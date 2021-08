Este querido actor de The O.C. se une a la temporada 18 de Grey’s Anatomy

Todd Williamson/E! Entertainment/NBCU Photo Bank via Getty Images/Chris Haston/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images

Por supuesto, fuera de la pantalla, Peter también es el padre de la actriz Kathryn Gallagher, quien recientemente ganó un Grammy por su papel en el musical de Broadway Jagged Little Pill.

Ella pudo haber tenido algo que ver con su interés en unirse al elenco de Grey's Anatomy. Kathryn es una gran fanática del programa de ABC, y se llama a sí misma una "fanática de la vida". Después de que se difundiera la noticia de que su padre estaba entrando en el mundo del Grey Sloan Memorial Hospital, ella reveló su reacción en su historia de Instagram. "No no lloré cuando me lo dijo", bromeó. "EL SECRETO MÁS DURO QUE HAYA TENIDO QUE MANTENER".

A principios de este año, Kathryn compartió la principal forma en que su padre es como Sandy Cohen: ¡a los dos les encantan los bagels!