Jason Trawick, el ex de Britney Spears, responde a los rumores de matrimonio secreto

Kevin Mazur/WireImage

Andrew renunció como co-tutor del patrimonio de Britney en 2019. Y la semana pasada, se reveló en documentos judiciales que Jamie, quien ocupó el cargo desde 2008, está "dispuesto a renunciar" como tutor de su patrimonio "cuando sea el momento adecuado".

"De hecho, no hay motivos reales para suspender o destituir al Sr. Spears como tutor del patrimonio según la sección 2650 del Código de sucesiones", indicaron los documentos. "Y es muy discutible si un cambio de tutor en este momento sería lo mejor para la Sra. Spears. No obstante, aunque el Sr. Spears es el objetivo incesante de ataques injustificados, no cree que una batalla pública con su hija por su servicio continuo como su tutor sería lo mejor para ella. Por lo tanto, aunque debe impugnar esta petición injustificada para su remoción, el Sr. Spears tiene la intención de trabajar con el Tribunal y el nuevo abogado de su hija para preparar una transición ordenada a un nuevo tutor."