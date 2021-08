Zoë Kravitz se mostró demasiado cariñosa con Channing Tatum durante un paseo por Nueva York

A su vez, la estrella de Step Up reveló que estaba desconcertado y halagado por su elección. "Cuando Zoë me llamó por esto, me sorprendió", explicó. "No la conocía. La había visto en películas, sabía que había producido High Fidelity y había visto eso, pero no sabía que estaba creando en un nivel como este, donde quería dirigir. Esto salió de la nada y el tema me hizo decir, espera, '¿Por qué estás pensando en mí para esto?'"