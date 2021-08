Mira a North West con unos atrevidos tatuajes en la cara

En las fotos, el dúo madre e hija se dirigía al listening party del álbum Donda de Kanye West el 6 de agosto, donde Kim también hizo una drástica declaración de moda. La estrella de Keeping Up With the Kardashians le dio crédito a su ex por permitirle tener más confianza en sí misma y "realmente no importarle tanto lo que otras personas pensaran", como Kim explicó recientemente durante el podcast Armchair Expert con Kristen Bell.