Chris Hemsworth se burla de Ryan Reynolds por no incluirlo en su nueva película Free Guy

La serie de instantáneas incluyó a estrellas como Channing Tatum, Hugh Jackman, Dwayne "La Roca" Johnson, John Krasinski y el propio Capitán América: Chris Evans.

El compañero de reparto de Evans en Marvel, Hemsworth, no pudo resistir la oportunidad de burlarse por no estar allí para empuñar el martillo de su personaje en la película centrada en los videojuegos. "No te preocupes, amigo", comentó en la publicación de Ryan, y agregó, "Lo mínimo que puedo hacer, BFF". Ryan respondió en broma, "Evans dijo que no estabas 'listo para la cámara'. Lo que sea que eso signifique".